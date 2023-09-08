В Курской области задержали причастных к массовому отравлению шаурмой

В Курской области задержали лиц, которые причастны к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».

"Установлена причастность к совершению указанного преступления четырех человек: владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех работников из числа персонала: двух поваров и помощника повара", — написал представитель следственного органа.

Отмечается, что сейчас решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Курской области от отравления шаурмой умерла девушка. Позже количество отравившихся увеличилось.