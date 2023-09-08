В Госдуме предложили создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

В Госдуме предложили создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты спортивных расходов. Об этом
«Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физактивности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза „ожирение“ у подростков за последние 20 лет», — говорится в сообщении.
Автор инициативы отметила, что такие негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодежи и высокой ценой инвентаря для ряда семей.
По словам Лантратовой, решением проблемы могло бы стать создание спортивной карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет. Она предназначалась бы для покупки спортинвентаря и оплаты спортивных занятий.
Уточняется, что карта может работать по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополняться ежегодно за счет госсредств.
«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в сообщении.
Лантратова добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из выдающихся отечественных спортсменов.