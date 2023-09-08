В Госдуме предложили создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

Такая карта работала бы по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополнялась ежегодно за счет госсредств.

В Госдуме предложили создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты спортивных расходов. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Яну Лантратову.

«Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физактивности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза „ожирение“ у подростков за последние 20 лет», — говорится в сообщении.

Автор инициативы отметила, что такие негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодежи и высокой ценой инвентаря для ряда семей.

По словам Лантратовой, решением проблемы могло бы стать создание спортивной карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет. Она предназначалась бы для покупки спортинвентаря и оплаты спортивных занятий.

Уточняется, что карта может работать по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополняться ежегодно за счет госсредств.

«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в сообщении.

Лантратова добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из выдающихся отечественных спортсменов.