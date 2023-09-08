В Челябинской области мужчина погиб в ДТП после погони с полицейскими

В Челябинской области мужчина погиб в ДТП после полицейской погони. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 35-летнего мужчину на Lada Priora пытались остановить сотрудники ДПС. Он проигнорировал сигнал и уехал на большой скорости. Началась погоня.

В один момент нарушитель столкнулся с автомобилем ДПС. Lada опрокинулась на крышу. От полученных травм мужчина погиб.

На место выехал начальник управления ГИБДД Челябинской области Иван Путков. Он поручил дать оценку работе подчиненных.