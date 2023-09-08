В 2023 году рязанцев оштрафовали на 4 млн рублей за парковку на газонах

В 2023 году рязанцев оштрафовали на 4 млн рублей за парковку на газонах. Нарушителям выписали 3818 предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, правилами благоустройства территорий и городских округов запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых, спортивных, контейнерных площадках, местах благоустройства.

Кроме того, нельзя заезжать в цветники на спецтехнике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.