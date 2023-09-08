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Участников нацпроекта «Производительность труда» пригласили на обучение по программе акселерации экспортного роста

Минэкономразвития России совместно с Школой экспорта РЭЦ реализует программу «Акселератор экспортного роста», предназначенную для развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Ключевой целью программы является освоение новых рынков сбыта или расширение географии продаж предприятий-участников нацпроекта путем заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с РФ.

Программа обучения состоит из 3 модулей, каждый из которых ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки:

― модуль № 1 посвящен подготовке предприятия к экспорту и охватывает три основополагающих элемента экспортного проекта — анализ рынков, подготовку и адаптацию продукта, поиск покупателя;

― модуль № 2 поможет разработать конкурентоспособное предложение с учетом использования финансовых инструментов, расходов на логистику и таможню;

― модуль № 3 поможет учесть требования валютного законодательства и экспортного контроля.

Глубокая степень проработки экспортных проектов в рамках программы достигается за счет сочетания обучения, насыщенной практической отработки и индивидуального межмодульного сопровождения, в ходе которого специально подготовленные наставники (эксперты-практики в сфере ВЭД) помогают предприятию пройти все шаги по циклу экспортного проекта и избежать распространенных ошибок.

Ближайшие даты обучения по программе для двух параллельных потоков:

  • 1 поток (1 модуль ― 25-27 сентября, 2 модуль ― 16-17 октября, 3 модуль ― 6-7 ноября);
  • 2 поток (1 модуль ― 9-11 октября, 2 модуль ― 26-27 октября, 3 модуль ― 9-10 ноября).

Обучение и межмодульное сопровождение будет осуществляться в онлайн-формате.

В случае положительного решения предприятия, ему необходимо пройти регистрацию на сайте Школы экспорта РЭЦ, строго согласно приложенной пошаговой инструкции. Необходимо отметить, что предприятие, которое ранее принимало участие в программе, не может повторно зарегистрироваться и пройти обучение.

Более подробную информацию, а также консультации по вопросам можно получить у директора по организации обучения Школы экспорта РЭЦ Муталиба Курахова: тел. +7 (495) 937-47-47 (доб. 6675 или 1333), kurahov@exportcenter.ru.