Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП

Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Никита Филимонов обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Жалоба поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.

В конце 2022 года Октябрьский райсуд приговорил Филимонова к 2,5 годам колонии-поселения за смертельный наезд на ребенка в Песочне. Авария произошла в марте 2020 года. В апреле 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Филимонов попросил прощения у родителей мальчика, но не признал вину.