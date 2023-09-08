Сасовца осудили за убийство жены

Сасовца осудили за убийство жены. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Трагедия произошла 19 ноября 2022 года.

Следствие и суд установили, что осужденный 1977 года рождения пришел к жене на работу и ударил ее несколько раз ножом в область грудной клетки и спины. От полученных травм она умерла на месте.

Отмечается, что причиной подобного поведения мужчины стало желание супруги развестись с ним, а также ограничение его общения с сыном. Осужденный злоупотреблял алкоголем, и из-за этого женщина переехала к родственникам с ребенком.

Осужденный полностью признал вину. Его приговорили к 11,5 годам в колонии строгого режима.