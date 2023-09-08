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Рязанский Профсоюз работников здравоохранения провел рабочую встречу с председателями первичек

Рабочее совещание с председателями первичных профсоюзных организаций провела Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ в среду, 6 сентября.

На повестке совещания было представление аналитической информации о профсоюзном членстве, новаций в трудовом законодательстве, подведение промежуточных итогов правозащитной работы и профсоюзного контроля по вопросам охраны труда. Председателям первичек, их заместителям и профгрупоргам предоставили сведения о подготовке к проведению Молодежного профсоюзного форума. Ранее эти и другие вопросы повестки уже обсуждались на состоявшихся 29 и 30 августа заседаниях Молодежного совета и Президиума Профсоюза, по ним приняты соответствующие решения.

Встречу открыла председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Шамбазова с представлением основных тем. Основной из них стала необходимость активизации работы по организационному укреплению профсоюзных рядов. Заместитель председателя Людмила Караушева представила подробный анализ ситуации по профсоюзному членству в целом по организации и по каждой отдельной первичке.

Речь на совещании шла, в том числе, и о нововведениях в направлениях и формах работы Профсоюза: об организации Школы профсоюзного актива для подготовки и повышения квалификации профсоюзных кадров, о принятых мерах по обеспечению безопасности при обработке персональных данных членов Профсоюза.

Заведующий отделом социальной защиты — правовой инспектор труда ЦК Профсоюза по Рязанской области Александр Крестьянинов обратил внимание присутствующих на необходимость распространения информации о выигранных судебных делах по ковидным выплатам для членов Профсоюза. Акцент был сделан на том, что формирование судебной практики стало возможным благодаря профсоюзной инспекции труда областной организации Профсоюза. Технический инспектор труда ЦК Профсоюза по Рязанской области Александр Егоров анонсировал проведение обучающего семинара по охране труда. В своей речи он также коснулся вопросов обучения уполномоченных по охране труда.

Подробные отчеты о деятельности организации Профсоюза можно изучить на официальном сайте.