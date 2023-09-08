Рязанская мэрия рассказала, почему автобусы №№ 8 и 10 стали реже ходить

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, почему автобусы №№ 8 и 10 стали реже ходить.

1 сентября рязанцы активно жаловались в соцсетях и в комментариях под постами Павла Малкова на то, что автобусы №№ 8 и 10 вовсе перестали ходить.

«Единственный автобус, который ездит через Приокский по Высоковольтной — автобус № 10. Звонили, сказали, что его отменили. Зачем? Маршрут был очень удобный», — отметила рязанка.

В мэрии сообщили, что из-за нехватки водителей УРТ перераспределяет водителей по маршрутам, из-за чего недовыпускают автобусы №№ 8 и 10.

«В настоящее время принимаются меры, направленные на укомплектование муниципального предприятия водителями. Рассматривается вопрос увеличения заработной платы водителям», — говорится в ответе.