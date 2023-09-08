Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
14°
Сбт, 09
14°
Вск, 10
21°
ЦБ USD 97.92 -0.28 09/09
ЦБ EUR 104.89 -0.39 09/09
Нал. USD 95.44 / 99.2 08/09 17:37
Нал. EUR 102.55 / 104.98 08/09 10:01
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
2 413
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
5 814
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
5 759
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
9 780
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанская мэрия рассказала, почему автобусы №№ 8 и 10 стали реже ходить

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, почему автобусы №№ 8 и 10 стали реже ходить.

1 сентября рязанцы активно жаловались в соцсетях и в комментариях под постами Павла Малкова на то, что автобусы №№ 8 и 10 вовсе перестали ходить.

«Единственный автобус, который ездит через Приокский по Высоковольтной — автобус № 10. Звонили, сказали, что его отменили. Зачем? Маршрут был очень удобный», — отметила рязанка.

В мэрии сообщили, что из-за нехватки водителей УРТ перераспределяет водителей по маршрутам, из-за чего недовыпускают автобусы №№ 8 и 10.

«В настоящее время принимаются меры, направленные на укомплектование муниципального предприятия водителями. Рассматривается вопрос увеличения заработной платы водителям», — говорится в ответе.