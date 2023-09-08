Рязанцев пригласили на массовый легкоатлетический забег «Кросс нации»

Рязанцев пригласили на массовый легкоатлетический забег «Кросс нации». Об этом сообщило Министерство спорта Рязанской области.

Центральный старт состоится в Лесопарке в субботу, 16 сентября, в 12:00.

Соревнования пройдут в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Комиссия по допуску участников на территории Рязани работает 14 сентября с 14:00 до 19:00, 15 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Спортивная, сооружение 19, СШОР «ЦСК», телефон 76-65-04. В день проведения соревнований, 16 сентября, зарегистрироваться можно на месте старта с 08:30 до 11:00.

Каждый участник должен представить в комиссию по допуску документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер.

Программа соревнований: