Рязанца на 10,5 лет осудили за попытку сбыта наркотиков

Рязанца осудили за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2022 года подсудимый вступил в группу по сбыту наркотиков. Вскоре он получил крупную партию запрещенных веществ. Рязанцу поставили задачу разместить их более чем в 20 тайниках «закладках» на территории города.

Однако мужчину задержали сотрудники Рязанского ЛО МВД России на транспорте. При досмотре у него обнаружили и изъяли десять пакетиков с наркотиками.

Советский райсуд приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.