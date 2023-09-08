Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под портал «Госуслуги»

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под портал «Госуслуги». Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что злоумышленники создали закрытый канал с аватаром, похожим на логотип «Госуслуг». В нем обещают выплатить различные «пособия» до 100 тысяч рублей.

Однако когда пользователь подает заявку, его перенаправляют к боту. Там появляется сообщение, что заявка не обработана и нужно перейти еще по одной ссылке.

Ссылки фишинговые. С их помощью мошенники могут взломать аккаунты и получить доступ к данным в телефоне пользователя.