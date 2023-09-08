Рогов: блицкриг украинских войск в Запорожской области провалился
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что блицкриг украинских войск в регионе провалился. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Украинские боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик.
По словам Рогова, несмотря на ожесточенные бои, российские войска удерживают свои позиции. ВСУ же за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье. При этом украинские войска находились там под постоянным огневым поражением.