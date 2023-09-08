Региональный минздрав провел проверку по жалобе рязанки на фельдшера скорой помощи

Региональный минздрав провел проверку по жалобе рязанки на фельдшера скорой помощи, которая накричала и не хотела помогать мужчине. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В минздраве отметили, что жалоб от самого пациента и его родственников им не поступало. Но проверку по факту публикации в соцсетях они провели.

«В результате нарушений в порядке оказания медпомощи не выявлено. В профилактических целях коллективу городской клинической станции скорой помощи разъяснена необходимость соблюдения норм медэтики и деонтологии», — говорится в ответе.

Напомним, ситуация произошла 1 сентября на Московском шоссе.