Путин заявил, что темпы развития ядерного центра в Сарове будут наращиваться

Владимир Путин заявил, что темпы развития ядерного центра в Сарове будут наращиваться. Об этом сообщило издание «RT на русском».

«Хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны. Вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше — более того, мы будем наращивать эти темпы», — приводит «RT» слова президента РФ.