Пенсионерку из захламленной квартиры в Рязани перевезли в дом-интернат

Волонтеры перевезли рязанскую пенсионерку из захламленной квартиры в михайловский дом-интернат. Об этом редакции рассказала волонтер и попросила не указывать ее имя.

«Помощь бабушке вне рамок моей деятельности. Это был мой порыв», — пояснила рязанка.

По ее словам, пенсионерка одинока, родственники ее не навещают. Волонтер помогла оформить женщине документы для перевода в дом-интернат. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо.

Напомним, в июле женщину госпитализировали в БСМП. Скорая забрала ее из захламленной квартиры. Видео и информация об этом публиковалось в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Позже пенсионерку вернули домой, а минтруда и соцзащиты Рязанской области сообщило, что социальные работники связались с БСМП и взяли ситуацию под контроль.