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OMODA объявила о старте продаж нового седана OMODA S5 GT

OMODA объявляет о старте продаж на российском рынке седана OMODA S5 GT.

Машина предлагается с производительным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Модель представлена семью различными вариантами окраски кузова в двух вариантах исполнения: Neo и Ultra.

В первоначальной версии Neo седан получил широкий перечень оборудования, опций комфорта и систем безопасности. Новый OMODA S5 GT отличается наличием светодиодной оптики, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками особого дизайна с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами и боковыми зеркалами заднего вида с интегрированными указателями поворота, обогревом, электрическими регулировками и электроприводом складывания. Кроме того, автомобиль оснащен передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида. Светотехника оборудована функцией отсрочки выключения Follow Me Home.

Стандартный функционал модели включает в себя круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, центральный замок, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя клавишей с возможностью удаленного прогрева салона, вентиляцию передних сидений, а также обогрев рулевого колеса с электроусилителем, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения. Сиденья отделаны высококачественной искусственной кожей, кресло водителя оборудовано электрическими регулировками в шести различных направлениях, а переднего пассажира — в четырех. Многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой настраивается по четырем позициям, электростеклоподъемники всех дверей оснащены защитой от защемления, а дополнительный комфорт обеспечивают атмосферная подсветка интерьера, большой панорамный люк и беспроводная зарядка для смартфонов.

Мультимедийно-развлекательный комплекс с Bluetooth-модулем, возможностью синхронизации с мобильными устройствами посредством Apple CarPlay и AndroidAuto, голосовым управлением, навигацией и аудиосистемой с шестью динамиками представлен на 10,25-дюймовом сенсорном дисплее, аналогичная диагональ и у экрана цветной приборной панели. Для использования внешних девайсов предусмотрены два USB-разъема спереди и один — сзади, а также розетка на 12 В.

Водителю предоставляется выбор из различных режимов движения в зависимости от изменения дорожных условий эксплуатации, а защиту при ДТП обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности.

Седан OMODA S5 GT в комплектации Ultra дополнен комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах BSD, предупреждения о покидании полосы LDW, удержания автомобиля в пределах разметки LKA и помощи при перестроении LCA, а также функцией предупреждения об опасности при открывании дверей DOW и ассистентом помощи при движении в заторе TJA. Автомобиль в топовой версии оснащен адаптивным круиз-контролем ACC, системами предупреждения о фронтальном столкновении FCW и заднем перекрестном столкновении RCTA, а также функций автономного экстренного торможения AEB.