На Украине хотят предложить студентами бесплатную учебу за службу в армии

На Украине хотят предложить студентами бесплатную учебу за службу в армии. Об этом сообщает «RT на русском».

По данным издания, законопроект зарегистрировали в Верховной раде.

Отмечается, что в настоящее время Киев не имеет права мобилизовать студентов, так как у них есть отсрочка, действующая весь период обучения.

Однако в случае принятия поправок молодые украинцы смогут «по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу по мобилизации» и тогда обучение им должны оплатить из госбюджета.