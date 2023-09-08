На Солотчинском шоссе из-за сломавшегося автобуса образовалась пробка

На Солотчинском шоссе из-за сломавшегося автобуса образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани»,

Инцидент произошел в пятницу, 8 сентября.

«Пробка от поста и до Солотчинского моста. В 17:20. Причина на видео. На моей памяти за последнее время это второй такого вида автобус, который ломается именно рядом с мостом. Создается впечатление, что в нашем Минтрансе работают менеджеры-мазохисты, которым нравится стоять в пробках по пути на собственные загородные дома вечером пятницы», — написал автор поста.