На Первомайском проспекте мужчина ограбил канцелярский магазин

На Первомайском проспекте мужчина ограбил канцелярский магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась продавщица магазина. Она рассказала о нападении неизвестного. Мужчина в респираторе зашел в торговый зал и, угрожая ножом, потребовал выручку. Забрав из кассы 2300 рублей, он скрылся.

На место выехали оперативники. Они зафиксировали описание внешности вероятного преступника со слов заявительницы. Вскоре полицейские нашли на рязанской улице людей, видевших мужчину, схожего по приметам. При этом на нем уже не было респиратора.

У вокзала «Рязань-1» оперативники смогли обнаружить мужчину, который общался с разыскиваемым. По этим сведениям, преступник приехал пару часов назад в Рязань и собирался отправляться дальше домой на поезде.

Полицейские выставили посты скрытого наблюдения на вокзалах и вскоре заметили разыскиваемого. Он входил на площадь перед вокзалом «Рязань-1». Злоумышленника задержали. У него изъяли около 1500 рублей и нож.

Выяснилось, что к нападению причастен 35-летний житель Ростовской области. Ранее он неоднократно был судим за разбойные нападения на магазины в двух регионах России. Его задержали по горячим следам и осудили. Он отбыл в местах лишения свободы более семи лет. Последний срок завершился 1 сентября.

По предварительной информации, возвращаясь домой, рецидивист потратил все деньги на алкоголь и был вынужден остановиться в Рязани. Чтобы получить средства на билет до Ростовской области, он решил напасть на магазин и выбрал торговую точку в центре города. Но похищенных денег на билет не хватило, и он ушел с вокзала. Он купил алкоголя. После он пошел на вокзал, чтобы уехать хоть куда-нибудь в сторону Ростова. За это время оперативники установили его внешность и перекрыли подходы к вокзалам. На привокзальной площади мужчину задержали.

На рецидивиста завели уголовное дело за разбой. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.