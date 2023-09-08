На Малом шоссе завершили замену плитки и установили временные урны

На Малом шоссе завершили замену плитки и установили временные урны. Об этом сообщает сайт мэрии.

По данным администрации, плитку меняли из-за того, что она треснула во время прошлой укладки. Ее заменили еще 1 сентября.

Также рядом с лавочками на Малом шоссе установили временные урны, до 15 октября их заменят на другие, в соответствии в туркодом.

Отмечается, что в этом году на Малом шоссе в рамках дополнительных работ планируется установить качели.

Ранее рязанцы сообщили о замене плитки на Малом шоссе спустя месяц после ремонта. Также жители города жаловались на отсутствие урн на данном участке.