На четырех рязанских улицах два дня подряд будут отключать свет

На четырех рязанских улицах два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили на сайте мэрии.

11 и 12 сентября с 8:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:

улица Дачная, дома № 43, № 41, № 39, № 37, № 35, № 31, № 29, № 27, № 45/2, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63/26, № 65, № 67, № 69, № 71, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 91/25, № 89;

улица 2-й Дачный переулок, дома № 7, № 8, № 12, № 14/2, № 16/1, № 18, № 9/34;

улица Луковская;

улица Луговая.

Работы проведет МУП «РГРЭС».