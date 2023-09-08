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Мэрия Рязани сообщила, что в городе продолжается ремонт систем уличного освещения

Мэрия Рязани сообщила, что в городе продолжается ремонт систем уличного освещения. Об этом написала на сайте администрации.

По данным ведомства, на сегодняшний день в городе заменили более 15 тысяч светильников. По контракту заменят еще 3810 светильников и установят 100 новых. Сумма контракта составляет 212 миллионов рублей. В рамках его реализации будет отремонтировано более 320 километров проводов, а неизолированные провода будут заменены на СИП (самонесущий изолированный провод).

Отмечается, что реконструкцией системы освещения будут заниматься не менее 20 бригад. Новые фонари установят во всех районах города, а старые, но работающие светильники, будут использоваться в частном секторе и для организации освещения во дворах.

Работы планируют завершить до конца ноября.