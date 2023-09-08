Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 9 сентября, стартует XIX Международный фестиваль «Рязанские смотрины». Это старейший и крупнейший международный смотр театров кукол на территории стран бывшего СССР.

Также в театре кукол пройдет один из премьерных показов спектакля «Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Датский».

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» соберутся любители настольных и видеоигр на одно из самых продвинутых событий осеннего сезона — игровой фест PlayGround.

В клубе Deep состоится концерт Мари Краймбрери, а на территории кремля пройдет турнир по историческому фехтованию «Евпатий Коловрат».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».