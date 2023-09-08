Известия: за август россияне купили почти 1,5 тысячи электромобилей

В последний месяц лета дилеры продали 1474 электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Автостата».

Больше всего россияне приобретали автомобили Zeekr — 285 штук. На втором месте расположилась марка Evolute (191), на третьем ― Volkswagen (165). В топ-5 вошли Tesla и Hongqi.

Самая популярная модель — Zeekr 001. Также покупали Volkswagen ID.4, Hongqi e-HS9, Evolute i-Joy и Tesla Model Y.