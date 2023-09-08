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Газета.Ru: В России могут ввести временный запрет на вывоз топлива

Министерство энергетики России рассматривает возможность введения временного запрета на вывоз топлива из страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что Минэнерго и РЖД взяли на контроль поставки нефтепродуктов в южном и восточном направлениях.

Кроме того, на постоянной основе мониторят ситуацию на внутреннем рынке. В ведомстве добавили, что дефицита топлива внутри страны нет, а накопленные запасы дизеля составляют почти 3 млн тонн.

В правительстве России прорабатывают вопрос ограничения экспорта, налоговой нагрузки и приоритета движения нефтеналивных грузов.