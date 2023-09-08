Газета.Ru: В России могут ввести временный запрет на вывоз топлива

Министерство энергетики России рассматривает возможность введения временного запрета на вывоз топлива из страны. Об этом сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на ведомство. Отмечается, что Минэнерго и РЖД взяли на контроль поставки нефтепродуктов в южном и восточном направлениях.

Кроме того, на постоянной основе мониторят ситуацию на внутреннем рынке. В ведомстве добавили, что дефицита топлива внутри страны нет, а накопленные запасы дизеля составляют почти 3 млн тонн.

В правительстве России прорабатывают вопрос ограничения экспорта, налоговой нагрузки и приоритета движения нефтеналивных грузов.