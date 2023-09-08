ФСБ задержала диверсанта, который готовил теракт на железной дороге в Крыму

ФСБ России задержала жителя Севастополя, который собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны по заданию украинской разведки. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Также передавал данные о передвижениях подлодок-носителей «Калибр» и взлетах боевых самолетов с аэродрома «Бельбек».

Отмечается, что мужчина готовил теракт. Сотрудники службы безопасности обнаружили взрывное устройство, которое было спрятано в тайнике.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей.