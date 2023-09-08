Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 сентября ожидается туман 200-500 метров. Такая погода сохранится до утра субботы, 9 сентября.
Отмечается, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По словам пресс-службы регионального ГУ МЧС, чтобы обезопасить себя, необходимо:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;
- пешеходам внимательно переходить дорогу;
- водителям снизить скорость движения и соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также резко не тормозить на скользкой дороге.