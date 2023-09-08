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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 сентября ожидается туман 200-500 метров. Такая погода сохранится до утра субботы, 9 сентября.

Отмечается, что при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

По словам пресс-службы регионального ГУ МЧС, чтобы обезопасить себя, необходимо:

  • лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;
  • пешеходам внимательно переходить дорогу;
  • водителям снизить скорость движения и соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также резко не тормозить на скользкой дороге.