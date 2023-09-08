Бывшему вице-губернатору Игорю Грекову продлили содержание в рязанском СИЗО

В пятницу, 8 сентября, Советский районный суд продлил содержание в СИЗО бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо из суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры, так как не все обстоятельства дела и лица, которые причастны к преступлению, установлены, а также разглашение может повредить ходу расследования.

Судья оставила Грекова в СИЗО до 22 сентября.

Напомним, что Игоря Грекова и экс-сенатора от Рязанской области Ирину Петину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере по двум эпизодам. Ирину Петину оставили под стражей до 22 сентября.