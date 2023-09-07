ВСУ за сутки потеряли 180 солдат на Южнодонецком направлении

ВСУ за сутки потеряли 180 солдат на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средства ПВО России за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM, сбили 41 вражеский дрон.

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении 3 украинские ДРГ состоящих из 25 военных.

Также ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, там украинцы потеряли до 60 военных.