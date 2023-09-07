В Тверской области водитель скутера погибла после столкновения с грузовиком
В Тверской области водитель скутера погибла после столкновения с грузовиком. Об этом сообщило издание «
Авария произошла в четверг, 7 сентября, в Бологовском районе, на 354 километре трассы М10 «Россия».
Уточняется, что водитель скутера (она была в шлеме) нарушила ПДД при выезде на перекресток.
В пресс-службе региональной ГАИ в Твери сообщили, что скутеристка выезжала с второстепенной дороги и врезалась в грузовик Hyundai, которым управлял мужчина 1983 года рождения.
Отмечается, что у водителя фуры не было признаков опьянения.