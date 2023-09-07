В рязанском перинатальном центре за сутки родилось рекордное количество детей

В рязанском перинатальном центре за сутки родилось рекордное количество детей. Об это сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, в среду, 6 сентября, в перинатальном центре родились 26 малышей: 15 девочек и 11 мальчиков.

Отмечается, что в среднем за сутки в центре рождаются в среднем 13 детей за сутки. Такого результата в истории центра еще не было.

В сообщении подчеркнули, что всего с начала этого года в Перинатальном центре появились на свет 3018 малышей.