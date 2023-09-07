В рязанском Минобразования сообщили, что передали недостающие учебники в школу под Рязанью

В рязанском Минобразования сообщили, что передали недостающие учебники в школу под Рязанью. Об этом пишет «Вид сбоку».

По данным издания, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила, что все необходимые учебники, которые не были доставлены к началу учебного года, поступили в школу села Дубровичи.

Отмечается, что информацию о получении учебников подтвердил директор мурминской средней школы.

Ранее сообщалось, что в мурминской средней школе детям не хватило учебников.