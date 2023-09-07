В Рязанской области провели газ к 6,5 тысячам домов

В Рязанской области провели газ к 6,5 тысячам домов. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионгаза.

По данным ведомства, с начала реализации догазификации в Рязанской области принято в работу 7984 заявки, из них 98% переведены в договоры, а 6544 исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в регионе построено порядка 300 км распределительных сетей.

«Газ подведен к границам более 6,5 тысяч домовладений, и по мере готовности заявителей к приему газа мы будет оперативно выполнять работы по подключению. Потенциал догазификации в нашем регионе превышает 12 тысяч домовладений. Чтобы каждый житель газифицированного населенного пункта воспользовался программой, совместно с органами власти региона мы ведем регулярную информационную работу», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

В сообщении отметили, что для выполнения мероприятий по догазификации, которая реализуется с 2021 года по инициативе Президента Российской Федерации, в Рязанской области сформированы 25 бригад, к работе привлечены подрядные организации. В отдаленных населенных пунктах работает выездной мобильный офис для сбора заявок на подключение, представители компании совместно с органами власти проводят встречи с населением и разъясняют условия участия в программе.

Подать заявки на догазификацию в Рязанской области можно несколькими способами: через электронный портал Единого оператора газификации — CONNECTGAS.RU , сервис Госуслуг, МФЦ или обратившись в офисы компании «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту жительства, АО «Рязаньгоргаз» (г. Рязань). К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, копию паспорта, СНИЛС.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также осуществляет строительство и проектирование газопроводов, обслуживание газового оборудования.