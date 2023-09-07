В Рязанской области полиция провела рейд «Тонировка»

В Рязанской области в четверг, 7 сентября, полиция провела рейд «Тонировка». Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, за короткое время с начала мероприятия выявили более сорока нарушений.

Водители привлечены к административной ответственности. Они заплатят штраф в размере 500 рублей.

Отмечается, что комплексные мероприятия продолжаются.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Рязанской области»