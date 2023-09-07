В Рязани задержали 38-летнего наркозакладчика

В Рязани задержали 38-летнего наркозакладчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время рейда полицейские остановили мужчину на улице Есенина и досмотрели его. В его сумке оперативники нашли несколько свертков с метадоном общей массой 26 граммов и электронные весы.

Во время допроса полицейские выяснили место, где он прячет оставшуюся часть наркотиков. Полицейские нашли на улице Крупской 23 грамма синтетического наркотика.

По предварительной информации, мужчина сам употреблял наркотики, некоторое время назад он стал закладчиком. По заданиям куратора он получал оптовые партии метадона, расфасовывал его в свертки и делал закладки на территории Рязани, Касимова и Скопина.

На мужчину возбудили уголовное дело. Его задержали.