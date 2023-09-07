Рязанцам показали, как будет выглядеть подземный переход на Московском шоссе после ремонта

В среду, 6 сентября, в Рязани обсудили дизайн-проект подземного перехода на Московском шоссе. Об этом сообщается в группе «Главархитеркуры Рязанской области» «ВКонтакте».

Отмечается, что удалось установить авторство керамических панно с видами Рязани — это художница декоративно-прикладного искусства Клара Сёмина.

В переходе хотят сохранить цветовое и стилистическое решение, отремонтировать ступени, подсветить потолок, заменить покрытие пола, защитить панно прозрачным ударопрочным материалом, а также установить систему видеонаблюдения.

Кроме того, реконструируют навес над остановками и оборудуют скамейки.