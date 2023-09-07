В Рязани открыли бюст адмирала Павла Нахимова

Памятник установлен по проекту «Аллея Российской Славы».

В четверг, 7 сентября, в Нахимовском сквере открыли бюст флотоводца Павла Степановича Нахимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автор скульптуры — Александр Аполлонов. Памятник установлен по проекту «Аллея Российской Славы».

В церемонии открытия участвовали ветераны ВМФ, представители общественных организаций, местные жители.

Справка:

Павел Степанович Нахимов — великий русский флотоводец. В 1827 году участвовал в Наваринском сражении, где отличился и был награжден орденом Святого Георгия.

В звании вице-адмирала участвовал в Крымской войне — командовал эскадрой Черноморского флота. Разгромил турецкий флот в Синопском сражении.

В 1855 году назначен командиром Севастопольского порта, а также временным военным губернатором, произведен в адмиралы. Был смертельно ранен во время объезда передовых укреплений на Малаховом кургане.