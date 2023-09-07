В Рязани маршрутчик высадил из салона почувствовавшую себя плохо девочку

В Рязани водитель маршрутки № 144 высадил из салона почувствовавшую себя плохо девочку.

В Рязани маршрутчик высадил из салона почувствовавшую себя плохо девочку. Об этом сообщила мать ребенка во ВКонтакте в группе «Типичная Рязань».

«Примерно 17.20 моя дочь, выйдя из школы, пошла на маршрутку № 144. Сев в нее, как она говорит, ей стало плохо, так как в салоне было много людей. Проехав немного, она попросила водителя остановить и подождать ее. Водитель остановил и уехал, оставив дочь на остановке одну без денег.

Когда дочке стало лучше, она пошла пешком до дома, при этом перевозчик этого маршрута, спрашивает номер машины, а у дочери телефон разрядился. Разве так можно оставить ребенка в плохом состоянии, не отдав денег. И чтоб ребенок пошел пешком час до дома?», — написала женщина.