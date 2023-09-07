В Рязани 9 сентября пройдет выставка кошек и собак «Пойдем домой»
В Рязани 9 сентября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет выставка собак и кошек «Пойдем домой». Об этом сообщили в группе «Выставка — поиск дома для собак и кошек».
Если у вас на передержке находится животное или вы являетесь куратором бездомного животного, можете поучаствовать в выставке с питомцем. Однако он должен иметь ветпаспорт со всеми прививками.
Если у животного имеются признаки каких-либо болезней, организаторы просят воздержаться от выставки.
Для детей также на площадке будут работать зоны мастер-классов, молочных коктейлей и сладкой ваты.
Известно, что на мероприятии выступят солисты академии музыки «Крылья».
Начало в 17:00.
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Возрастное ограничение: 0+