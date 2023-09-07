В Рязани 9 сентября пройдет выставка кошек и собак «Пойдем домой»

В Рязани 9 сентября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет выставка собак и кошек «Пойдем домой». Об этом сообщили в группе «Выставка — поиск дома для собак и кошек».

Если у вас на передержке находится животное или вы являетесь куратором бездомного животного, можете поучаствовать в выставке с питомцем. Однако он должен иметь ветпаспорт со всеми прививками.

Если у животного имеются признаки каких-либо болезней, организаторы просят воздержаться от выставки.

Для детей также на площадке будут работать зоны мастер-классов, молочных коктейлей и сладкой ваты.

Известно, что на мероприятии выступят солисты академии музыки «Крылья».

Начало в 17:00.

Подробности по телефону +7 (903) 640-78-88 .

Возрастное ограничение: 0+