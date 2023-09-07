В России предложили маркировать вредные для здоровья продукты

В России предложили маркировать вредные для здоровья продукты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол июньского заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В сообщении указано, что предлагается маркировать продукты, которые признаны вредными для здоровья людей Всемирной организацией здравоохранения.

В список маркированных продуктов могут попасть мясные товары, сделанные при помощи соления, вяления, копчения и других процессов для улучшения или сохранности вкуса, или приготовленные на гриле или костре. Также в список попадут газировки и энергетики, товары с высоким содержанием трансжиров, сладости и выпечка.