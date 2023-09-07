В РГРТУ обсудили молодежную политику в Рязанской области

В среду, 6 сентября, на базе РГРТУ имени Уткина прошло совещание с департаментом государственной молодежной политики и воспитательной работы Минобрнауки России по реализации молодежной политики на территории Рязанской области.

Заместитель директора департамента Ольга Негрова встретилась с проректорами по молодежной политике и начальниками отделов воспитательной работы рязанских вузов. Среди участников события также были заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов и председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев. РГРТУ представили проректор по молодежной политике Андрей Цветков и заместитель начальника отдела по работе со студенческой молодежью Галина Сбродова.

На встрече обсудили различные аспекты молодежной политики: Всемирный фестиваль молодежи, адаптацию первокурсников, трудоустройство выпускников и профориентационную работу в вузах. Особое внимание уделили федеральным программам для студентов среднего профессионального образования.