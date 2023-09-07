В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду

В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В пятницу, 8 сентября, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица Большая, дома №№ 1-9, №№ 10-24;

улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1-9, № 10, № 11 (МБДОУ Дядьковский детский сад), № 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).

С 09:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам: