В Пятигорске педагога спортцентра обвинили в развращении семилетней девочки

Жительница города Лермонтов написала заявление в полицию на педагога спортивного центра в Пятигорске. Об этом 7 сентября сообщает РЕН ТВ .

Женщина сообщила, что 29 августа 33-летний тренер совершил развратные действия в отношении ее дочери. Однако она отметила, что мужчина не применял к ребенку насилия.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас мужчина задержан.