В Пронском районе на даче у рязанца нашли крупную партию марихуаны

В Пронском районе на даче у рязанца нашли крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К полицейским поступила информации, что 41-летний рязанец может употреблять растительный наркотик. Оперативники выяснили, что мужчина проводит все свободное время на даче в Новомичуринске, но когда они осмотрели двор его дома, увидели, что территория заросла травой.

Оперативники обыскали жилище рязанца и обнаружили сверток с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установили, что в свертке содержалось около 2 граммов марихуаны.

Также во время обыска полицейские нашли пакет с высушенными фрагментами растений с характерным запахом и несколько срезанных стеблей с листьями. Стебли растений были разложены для просушки. Экспертиза установила, что в доме хранилось более 227 граммов марихуаны и более 4 килограммов наркосодержащих растений конопля.

Выяснилось, что рязанец заказал за рубежом и приобрел семена конопли с высоким содержанием психоактивного вещества. Он высадил семена у себя на даче. Мужчина замаскировал растения под сорняк. Когда они начинали вызревать, он вытаскивал их и изготавливал марихуану. Небольшую часть он забирал с собой в Рязань.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 10 лет тюрьмы.