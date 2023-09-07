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В Подмосковье пьяный мужчина выстрелил в голову человеку

В городе Рошаль Московской области между мужчинами произошел конфликт. Один другому выстрелил в голову, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 3 сентября около кафе «Кантри» на улице Октябрьской.

«По словам стрелявшего, он много выпил и повздорил с мужчиной. Выстрелом решил усмирить соперника», — рассказал очевидец происшествия.

Пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Его госпитализировали и уже провели операцию.

Дебошир задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».