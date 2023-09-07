В Москве женщина пыталась сжечь себя на глазах у сожителя
В Москве женщина пыталась сжечь себя на глазах у сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, женщина поругалась с сожителем, взяла жидкость для розжига камина, пришла в комнату, где мужчина смотрел телевизор, полила ковер и себя и подожгла.
Женщину доставили в реанимацию с обширными ожогами.
Отмечается, что женщина злоупотребляет алкоголем. По словам ее сожителя, она часто ведет себя неадекватно.
Полиция проводит проверку.