В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка попала под лошадь

В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка попала под лошадь. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром в четверг, 7 сентября, в конноспортивной школе в станице Старонижнестеблиевской.

По информации источника, девушка находится в реанимации. Предварительно у нее случилось кровоизлияние в мозг. Уточняется, что на данный момент врачи решают, можно ли везти ее в Краснодар на вертолете.

Известно, что девушка является членом сборной России по конному спорту.