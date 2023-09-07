В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка попала под лошадь
В Краснодарском крае 16-летняя спортсменка попала под лошадь. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром в четверг, 7 сентября, в конноспортивной школе в станице Старонижнестеблиевской.
По информации источника, девушка находится в реанимации. Предварительно у нее случилось кровоизлияние в мозг. Уточняется, что на данный момент врачи решают, можно ли везти ее в Краснодар на вертолете.
Известно, что девушка является членом сборной России по конному спорту.