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В Госдуме предложили выйти России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО. Об этом 7 сентября пишут журналисты РИА Новости.

Это предложение основано на том, что Россия критикует законопроект, разрешающий в некоторых случаях сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

Известно, что в скором времени в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности осудить Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации.