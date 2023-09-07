В Госдуме предложили выйти России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО. Об этом 7 сентября пишут журналисты РИА Новости .

Это предложение основано на том, что Россия критикует законопроект, разрешающий в некоторых случаях сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

Известно, что в скором времени в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности осудить Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации.