В Госдуме предложили повысить налоги, чтобы увеличить российский бюджет

В Госдуме предложили повысить налоги, чтобы увеличить российский бюджет. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева.

Депутат предложил увеличить подоходный налог на 30 процентов, это принесет в бюджет страны дополнительные 2,5 триллиона рублей.

Арефьев отметил, что в России выросло количество олигархов, а денег в стране все равно не хватает. Поэтому он выдвинул предложение о повышении налога.